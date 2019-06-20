Экономика

УФНС России по Псковской области подсказала ресурс для проверки добросовестности поставщиков из АПК

УФНС России по Псковской области порекомендовала предпринимателям ресурс, где можно проверить добросовестность участников рынка аграрно-промышленного комплекса (АПК). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении, это можно сделать через интернет-портал «Хартия-апк.рф», запущенный Ассоциацией добросовестных участников рынка, охватывающий компании сельскохозяйственного сектора, согласившихся раскрыть часть данных, составляющих налоговую тайну.

Как отмечают разработчики ресурса - такая совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции направлена на открытое и добровольное взаимодействие налогоплательщиков между собой для поддержания налоговой дисциплины, восстановление добросовестной конкуренции на рынке сельхозпродукции и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.

Напомним, хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана крупными экспортерами и производителями зерна в 2018 году и нацелена на то, чтобы все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции.

Данный ресурс позволит участникам рынка принимать обоснованные решения о выборе контрагента, даст возможность снизить риск налоговых претензий, стимулировать добросовестную конкуренцию и эффективное саморегулирование рынка, в том числе за счет повышения налоговой дисциплины его участников и обеспечения условий для равных принципов ценообразования.

Так, зная ИНН контрагента, можно проверить, выявлен ли в его операциях признак налогового разрыва - наличия несформированного источника в цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС. Если компания попадает в реестр недобросовестных поставщиков, ресурс раскроет о ней только четыре вида сведений: ИНН, название, квартал, по декларации за который выявлен признак налогового разрыва, и дату размещения этой информации.

В управлении добавили также, что сведения о данных организациях размещаются Ассоциацией только по тем контрагентам, которые дали свое согласие на публичность, поэтому отсутствие сведений о таком согласии в Информационном ресурсе не гарантирует отсутствие неурегулированных несформированных источников для принятия к вычету сумм НДС.

В связи с этим, Ассоциация добросовестных участников рынка АПК разъясняет, что налогоплательщикам необходимо самостоятельно разместить свое согласие посредством направления в Ассоциацию на адрес info@hartiya-apk.ru сканированных образов следующих документов:

1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в части несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС, данное вами налоговому органу;

2. Квитанция о приеме налоговым органом вашего согласия;

3. Гарантийное письмо о достоверности информации.