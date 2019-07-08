Экономика

Почти на 10 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области консолидированный бюджет государства с начала года

За первое полугодие 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации Управление ФНС России по Псковской области мобилизовали 10,7 млрд. руб. налогов и сборов, что на 208,2 млн. руб. больше за аналогичный период 2018 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 2,4 млрд. руб. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 8,3 млрд. руб. и возросли на 7,9% (или на 0,6 млрд. руб.), из которых в доход областного бюджета поступило 6,6 млрд. руб., в доходы местных бюджетов - 1,7 млрд. руб.

Отметим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-июнь 2019 года на 99,4% обеспечено за счет следующих налогов:

на 51,9% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (4,3 млрд. руб.);

на 22,6% за счет поступлений налога на прибыль организаций (1,9 млрд. руб.);

на 13,8% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 1,2 млрд. руб.;

на 11,1% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за первое полугодие 2019 года составили 926,7 млн. рублей.

С января по июнь 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 7,3 млрд. руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 16,6% или 1.0 млрд. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 5,5 млрд. руб., в Фонд социального страхования РФ – 579,5 млн. руб., в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,2 млрд. руб.

Необходимо добавить, что по итогам шести месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.