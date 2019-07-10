Экономика

Предприятие ЖКХ из Усвят после заседания комиссии по контролю за платежами в бюджеты начало гасить долги по налогам

В администрации Усвятского района состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений, контролю за платежами в бюджеты Российской Федерации всех уровней и внебюджетные фонды.

В мероприятии, которое прошло под председательством и.о. главы Усвятского района Дмитрия Петрова, приняли участие представители Федерального казначейства, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, районного Центра занятости, а также главный государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области Анна Сурикова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС по Псковской области, на заседании был заслушан один из основных должников по налогам и сборам в Усвятском районе – предприятие ЖКХ, у которого на момент заседания комиссии образовалась задолженность в сумме 1,7 млн. рублей. С руководителем предприятия были рассмотрены причины образования задолженности, а также предложения по выходу из создавшегося положения. Решением членов комиссии ему было указано о необходимости проведения экономического анализа деятельности предприятия.

Руководитель организации заверил комиссию в том, что им принимаются все возможные меры ликвидации задолженности. Буквально на следующий день в счет погашения долга по платежам в бюджетную систему государства предприятием был перечислен первый платеж.

Отметим, проведение комиссий с участием представителей предприятий-должников в рамках всего комплекса мероприятий по снижению задолженности является эффективным инструментом повышения доходной части бюджета всех уровней. Их цель – привлечение налогоплательщиков к добровольному погашению задолженности и разъяснение последствий, наступающих в случае отказа от добровольной оплаты.

Так, начиная с января 2019 года с участием специалистов Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области было проведено более 20 комиссий, для участия в которых были приглашены представители почти 50 организаций. По результатам мероприятий в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 10 млн. рублей.