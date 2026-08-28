В Пскове прошла стажировка руководителей промышленных предприятий

Региональная стажировка руководителей промышленных предприятий состоялась в актовом зале правительства Псковской области 27 августа. Власти совместно с Фондом инвестиционного развития собрали участников для открытого диалога о мерах господдержки и развитии производственного потенциала региона. Подробнее - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Участники обсудили с федеральными и региональными спикерами прикладные вопросы, рассмотрели кейсы и вместе выработали практические решения. Ключевая цель стажировки - детальный разбор действующих мер государственной поддержки и пошаговых алгоритмов их применения в реальной хозяйственной деятельности. На мероприятии руководителям предприятий дали возможность провести двусторонние B2B-встречи для выстраивания внутрирегиональных производственных связей.

Региональную стажировку модерировала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. Министр экономического развития Андрей Михеев выступил с приветственным словом.

«Со своей стороны мы максимально стараемся использовать те инструменты, которые даёт Федерация», - отметил он.

По его словам, для участников подготовили самую актуальную информацию по ключевым направлениям работы. «Это повышение производительности труда и последующие мероприятия, связанные в том числе с автоматизацией, повышением эффективности, вопросами поиска альтернативных инструментов повышения конкурентоспособности. Отдельным направлением, конечно, станут вопросы поиска дополнительных заказов и кооперации», - подчеркнул министр.

Андрей Михеев заметил, что программа составлена с целью сэкономить время участников, но при этом позволить обсудить всё самое актуальное, в том числе с учётом их мнения, собранного при формировании программы.

«Такой формат проводится впервые, поэтому будем ждать от вас обратную связь: что нужно исправить, а что нужно продолжать, сохранив именно такой формат, - пожелал он в завершение. - Желаю всем хорошей работы, внимательно используйте информацию, которую вы услышите».

Продолжая, Екатерина Ершова отметила: «Очень здорово, что данная стажировка направлена на наше прямое знакомство и общение. На базе Фонда инвестиционного развития в этом году было запущено новое подразделение — Центр по повышению производительности труда. Андрей Михеев — это, безусловно, глава нашего института поддержки, а мы, наверное, его глаза, руки и ноги, мы с ним в прямой связке. Поэтому мы и преследуем данный формат».

Модератор подчеркнула, что формат мероприятия предусматривает открытое общение. Она обратила внимание участников на то, что установленные микрофоны предназначены не для фотографий, а для того, чтобы каждый мог свободно обращаться, задавать вопросы и вести открытый диалог по проблемным темам.

«Мы будем смотреть на то, что стакан наполовину полон. Даже в такие непростые времена мы будем искать возможности, точки опоры, от которых сможем оттолкнуться, - указала она. - Я знаю, что даже устойчивые предприятия с многолетним опытом иногда открывают для себя новые меры поддержки. Не потому что они не заинтересованы, а потому что экономическое поле сейчас очень динамично меняется. Внедряются новые меры, направляются соответствующие документы. И, конечно же, нам важно просто сообща обмениваться опытом и практикой, делясь между собой информацией».

По её словам, когда участники делятся тем, кто чем воспользовался и что получил, это усиливает общий экономический эффект. «Поэтому, коллеги, благодарю вас за уделённое время. И, как я уже сказала, у вас есть возможность поднять руку, если желаете высказаться. Давайте будем предельно честны с самими собой, - призвала Екатерина Ершова. - И давайте договоримся: если говорим о чём-то плохом, то обязательно находим и хорошее. И наоборот. Все прекрасно понимают, что мы должны рационально и объективно оценивать ситуацию, в которой находимся».

Она также указала на открытость министерства экономического развития, подтверждённую на недавнем межрегиональном промышленном форуме: «Я вас уверяю: кто записывался на личный приём к Андрею Михееву, тот попадал на него день в день. Даже «Госуслуги» не работают так быстро, как работает его приём, - подчеркнула руководитель фонда. - Поэтому не стоит думать, что для решения вопросов нужно далеко ходить в кабинеты. По региональной линии всегда можно получить личную, адресную консультацию по мерам поддержки». При этом она уточнила, что этим аспектам на стажировке не будут уделять много времени, так как заседание сконцентрировано на выступлениях приглашённых спикеров по новым или редко используемым направлениям.

Как руководитель регионального Фонда развития промышленности, Екатерина Ершова потом отдельно рассказала про финансовую поддержку. Она предложила поднять руки тем, кто уже пользовался мерами поддержки, чтобы оценить готовность к честному диалогу. Заметив поднятые руки, директор фонда попросила поднять их повыше, чтобы все могли увидеть коллег, к которым можно будет подойти для обмена практическим опытом в кулуарах.

Затем Екатерина Ершова передала слово «старшему брату» — руководителю Департамента развития промышленного комплекса Федерального фонда развития промышленности Василию Васюнину, который подключился в формате ВКС.

После этого участники перешли к первому тематическому блоку «Технологические лидеры нового времени: стратегия, ресурсы, масштаб». Спикеры осветили стратегию развития промышленности региона, возможности финансирования от Федерального фонда развития промышленности и грантовую программу «доращивания» технологических компаний. Эксперты также обсудили налоговые преференции и меры поддержки в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Своим опытом поделились руководители АО «ПЭМЗ», ООО «Промгаз-Технологий», ООО «ВЛКЗ» и ООО «Техносвар КС».

Второй блок «Региональные институты поддержки» посвятили кооперации, льготному финансированию, производительности труда и выходу на мировой рынок. Екатерина Ершова рассказала о кредите под 5% на приобретение оборудования, выделении земли в аренду без торгов и «зеленом коридоре» для инвесторов. Руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук представила успешные истории выхода на мировой рынок. Эксперты регионального центра компетенций Дмитрий Чепюк и Елена Стецюк объяснили, как бережливое производство помогает компаниям расти без инвестиций. В дискуссии приняли участие представители ООО «ВЛКЗ», ООО «Глобус Джус» и ООО «Элементум».

Программу завершили обсуждением в рамках третьего блока «Институциональная связка: промышленность — капитал — рынки». Спикеры представили стандарт ответственности и прозрачности бизнеса, новую стратегию закупок и продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также инструменты развития промышленной кооперации и импортозамещения от Делового объединения кластеров России.

Подводя итоги, хочется отметить: стажировка стала настоящей площадкой для живого, а не формального диалога между властью и бизнесом. Руководители предприятий ушли отсюда не с сухими теориями о господдержке, а с понятными, работающими инструментами для развития своих производств. А главное — благодаря открытой атмосфере многие участники смогли прямо здесь найти ответы на свои вопросы и наладить новые полезные связи с коллегами по региону.

Екатерина Власьева