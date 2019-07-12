Экономика

В Псковской области увеличилось производство полуфабрикатов

Индекс промышленного производства в I полугодии 2019 года относительно I полугодия 2018 года составил 104 процента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 31,4%, производство продукции обрабатывающих производств – на 2,1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 2,4%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 2,4%.

В наибольшей степени рост промышленного производства обеспечили добыча полезных ископаемых (торфа), а также такие виды обрабатывающих производств, как производство колбасных изделий, производство строительных металлических конструкций и изделий, производство прочих машин и оборудования общего назначения.

В I полугодии 2019 года в области произведено 55804 тонны свинины, кроме субпродуктов; 33484 тонны изделий колбасных, 21946 тонн полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных; 10365 тонн рыбы переработанной и консервированной, 3783 тонны молока, 1762 тонны масла сливочного; 5540 тонн сыров, 13966 тонн изделий хлебобулочных недлительного хранения.

По сравнению с I полугодием 2018 года на 4,3% сократилось производство свинины (парной, остывшей или охлажденной, замороженной), но при этом на 45,1% увеличилось производство полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных. В производстве молочной продукции сократилось производство сыров - на 15,8%, но на 27,6% увеличилось производство масла сливочного.