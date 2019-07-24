Экономика

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи - для этого нужно будет использовать банковский счет. Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. Документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования, пишет РБК.

Согласно поправкам неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Раньше такого требования в законе не содержалось, что позволяло физлицам пополнять кошельки наличными без предоставления документов.



РБК направил запрос в ЦБ с просьбой прокомментировать эти новации.



«Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг. - РБК), так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», - сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



В марте власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков. Мера призвана противодействовать обналичиванию доходов, полученных преступным путем.



Анонимные электронные кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма, оплаты наркотиков и других незаконных услуг, говорит председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.



Пополнение кошелька с банковского счета позволит точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции, добавляет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.



По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, ежегодно через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Пользователями именно анонимных электронных кошельков являются около 10 млн человек, рассказал РБК председатель ассоциации Виктор Достов.



У «Яндекс.Деньги» каждый день открывается около 15 тыс. новых кошельков, при этом доля анонимных платежей составляет всего около 10%, рассказал РБК представитель компании. Зависимость WebMoney от приема наличных невелика, так как система в основном используется для ведения бизнеса в Сети; подавляющее большинство пользователей в экосистеме QIWI также являются идентифицированными, рассказали РБК представители компаний. PayPal не ответил на запрос.



Анонимные кошельки пополняют наличными в основном те пользователи, которые не имеют банковского счета или являются клиентами небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом. Сами кошельки используются в качестве удобного платежного средства для оплаты покупок в интернет-магазинах, объясняет Достов.



Запрет затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, считает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.



Изначально все кошельки открываются «анонимными», и по ним возможна только оплата товаров и услуг, но не вывод наличных. Затем большая часть владельцев проходят идентификацию и получают расширенные возможности и опции. Но около четверти кошельков остаются без персонификации, так как сейчас этого достаточно для большинства каждодневных операций, рассказал Дарахвелидзе.



Для прохождения упрощенной идентификации клиентам нужно указать при открытии кошелька фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Полная идентификация требует присутствия клиента в офисе компании для подтверждения личности.



По данным Mediascope, лидером по количеству пользователей среди сервисов электронных денег в 2018 году был «Яндекс.Деньги» (основной акционер - Сбербанк с долей 75% минус 1 руб.) - через него расплачивались около 48,5% пользователей этой услуги. Далее следуют WebMoney (38,9%), PayPal (38,6%) и QIWI (36,2%).



Чаще всего электронные кошельки используются для оплаты заказов в интернет-магазинах (37,2%), мобильной связи (35,2%), денежных переводов (24,2%), для покупки контента (музыки, книг, мобильных приложений) или оплаты дополнительных опций соцсетей (21%). 19,8% пользователей электронных кошельков платят через них за ЖКУ и по другим бытовым счетам.



Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, в которую входят крупнейшие сервисы, подготовила заявление с критикой поправок (есть у РБК). Изменения «были одобрены без должного учета их потенциальных последствий, а мнение отраслевых ассоциаций - проигнорировано», говорится в нем. Этим же недовольны и все компании, опрошенные РБК.