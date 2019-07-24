Экономика

Почти на 6 млрд рублей пополнили налоговики Пскова с начала года консолидированный бюджет государства

В Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области состоялось рабочее совещание по итогам работы инспекции за 1 полугодие 2019 года и задачах на 3 квартал 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, совещание прошло под председательством и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анны Кутузовой. В мероприятии приняли участие начальник Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Нелли Михайлова, заместитель начальника инспекции Юлия Шкляр, заместитель начальника инспекции Сергей Голубев, и.о. заместителя главы администрации г. Пскова Павел Волков, депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов, начальник Финансового Управления Псковского района Юлия Малькова, а так же сотрудники инспекции.

Как отметила начальник инспекции Нелли Михайлова, за 1 полугодие 2019 года поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ составили 5 млрд. 840 млн рублей, что на 83 млн рублей больше чем в 1 полугодии 2018 года. Из них 5 млрд 315 млн рублей поступило от налогоплательщиков города Пскова.

Поступления в консолидированный бюджет Псковской области составили 4,7 млрд рублей, и возросли на 356 млн рублей, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Из них, в доход областного бюджета собрано 3,8 млрд рублей с темпом роста 108,9%, в доходы местных бюджетов 830 млн рублей с темпом роста 105,3%. В федеральный бюджет перечислено 1 млрд 177 млн рублей.

Также в ходе совещания были озвучены итоги работы Инспекции по урегулированию задолженности по имущественным налогам, повышению доходной части местных бюджетов за счет повышения поступления местных налогов в результате вовлечения новых объектов в налоговый оборот, результаты информационной кампании «В отпуск без долгов».

Подводя итог совещания и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова обозначила главные задачи, стоящие перед инспекцией на 3 квартал 2019 года.

Она подчеркнула, что основными направлениями по-прежнему остаются обеспечение положительной динамики поступлений доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды, сокращение продолжительности проведения выездных налоговых проверок с одновременным повышением их эффективности.

Кроме того, Анна Кутузова поставила задачу, для выполнения которой необходимо мобилизовать все силы Инспекции: обеспечить снижение имеющейся совокупной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам и не допустить ее рост к уровню 1 января 2019 года.