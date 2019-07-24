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Экономика

Более чем на 13 миллиардов рублей пополнили налоговики Псковской области бюджет государства

12.08.2019 15:05|ПсковКомментариев: 0

С января по июль 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации Управление ФНС России по Псковской области мобилизовали 13,1 млрд рублей налогов и сборов, что на 382,2 млн рублей больше за аналогичный период 2018 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 2,9 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 10,2 млрд рублей и возросли на 8,0%, из которых в доход областного бюджета поступило 8,1 млрд рублей, в доходы местных бюджетов – 2,1 млрд рублей.

Отметим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-июль 2019 года на 99,4% обеспечено за счет следующих налогов:

  • на 51,0% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (5,2 млрд. руб.);

  • на 21,7% за счет поступлений налога на прибыль организаций (2,2 млрд. руб.);

  • на 14,6% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 1,5 млрд. руб.;

  • на 12,1% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за первое полугодие 2019 года составили 1,2 млрд. рублей.

За семь месяцев 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 8,6 млрд. руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 15,3% или 1.1 млрд. руб. больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 6,5 млрд. руб., в Фонд социального страхования РФ – 693,2 млн. руб., в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,4 млрд. руб.

Необходимо добавить, что по итогам первых семи месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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