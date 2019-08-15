Экономика

«Эхономика» c Ольгой Милонаец. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Эхономика». Гостем студии стала руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней о развитии конкуренции в регионе, картельных сговорах на рынке государственных закупок. Также они обсудили, почему продолжает расти число нарушений антимонопольного законодательства, и в чем причина того, что подрядчики все чаще отказываются участвовать в аукционах на выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам.