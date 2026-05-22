270 тысяч раз жители СЗФО воспользовались сервисом Сбера «Деньги до зарплаты» с начала года

Сервис Сбера «Деньги до зарплаты», который позволяет получить до 5 млн рублей на срок до одного месяца прямо в СберБанк Онлайн, отмечает пятилетие. Он помогает оперативно покрыть повседневные расходы в ожидании зарплаты или пенсии и доступен людям, получающим выплаты не только на карты Сбербанка. По продукту предусмотрена фиксированная плата, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Всего за апрель 2026 года россияне подали 2,3 млн заявок на оформление продукта. Более трети обращений получили одобрение, а средний чек выдачи составил 9 тысяч рублей.
Анализ клиентского поведения показывает, что пользователи всё чаще комбинируют разные финансовые инструменты для управления повседневными расходами. Среди клиентов, оформивших покупку в рассрочку без переплаты в январе–апреле 2025 года, 21% впоследствии воспользовались продуктом «Деньги до зарплаты».
Продукт нередко используется не как разовое решение, а как регулярный финансовый инструмент, заметили в банке. Медианное количество оформлений среди таких клиентов составило четыре займа в течение года, то есть в среднем один раз в три месяца.