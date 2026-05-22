270 тысяч раз жители СЗФО воспользовались сервисом Сбера «Деньги до зарплаты» с начала года

Сервис Сбера «Деньги до зарплаты», который позволяет получить до 5 млн рублей на срок до одного месяца прямо в СберБанк Онлайн, отмечает пятилетие. Он помогает оперативно покрыть повседневные расходы в ожидании зарплаты или пенсии и доступен людям, получающим выплаты не только на карты Сбербанка. По продукту предусмотрена фиксированная плата, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Всего за апрель 2026 года россияне подали 2,3 млн заявок на оформление продукта. Более трети обращений получили одобрение, а средний чек выдачи составил 9 тысяч рублей.

«В Северо-Западном регионе услуга «Деньги до зарплаты» пользуется популярностью. Только за первые четыре месяца этого года жители СЗФО воспользовались такой возможностью 270 тысяч раз. Общая сумма выданных средств составила 2,6 млрд рублей, в среднем около 9600 рублей за одну выдачу. Это подтверждает востребованность быстрых и удобных финансовых решений, которые позволяют получить деньги на короткий срок, не выходя из дома и без необходимости собирать документы. Кроме того, для людей, получающих зарплату или пенсию в Сбере, предусмотрены более выгодные условия», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Анализ клиентского поведения показывает, что пользователи всё чаще комбинируют разные финансовые инструменты для управления повседневными расходами. Среди клиентов, оформивших покупку в рассрочку без переплаты в январе–апреле 2025 года, 21% впоследствии воспользовались продуктом «Деньги до зарплаты».

Продукт нередко используется не как разовое решение, а как регулярный финансовый инструмент, заметили в банке. Медианное количество оформлений среди таких клиентов составило четыре займа в течение года, то есть в среднем один раз в три месяца.