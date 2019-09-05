Экономика

Почти 15 миллиардов рублей перечислили налоговики Псковской области с начала года в бюджетную систему РФ

За восемь месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации управление ФНС России по Псковской области мобилизовали 14,9 млрд. рублей налогов и сборов, что на 456,9 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 3,5 млрд. рублей. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 11,4 млрд. рублей и возросли на 6,2%, из которых в доход областного бюджета поступило 9 млрд. рублей, в доходы местных бюджетов – 2,4 млрд. рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за январь-июль 2019 года на 99,5% обеспечено за счет следующих налогов:

на 51,9% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (5,9 млрд. рублей);

на 21,3% за счет поступлений налога на прибыль организаций (2,4 млрд. рублей);

на 15,1% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 1,7 млрд. рублей;

на 11,2% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за январь-август 2019 года составили 1,2 млрд. рублей.

За восемь месяцев в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 10,0 млрд. рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 7,5 млрд. рублей, в Фонд социального страхования РФ – 812,0 млн. рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,6 млрд. рублей.

По итогам восьми месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.