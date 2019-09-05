Экономика

Псковский бизнес-инкубатор объявил о 56-м конкурсе по предоставлению помещений

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» объявил о начале 56-го конкурса бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова, МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» объявил о начале 56-го конкурса бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений.

«На конкурс выставлено 4 лота на помещения площадью 20,2; 22,1; 9,7 и 17,6 квадратных метров. Принять участие в конкурсе по предоставлению в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Псков», и с момента регистрации которых прошло не более трех лет», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «06» сентября 2019 года. Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «08» октября 2019 года, 13 часов 00 минут (время московское). Место представления конкурсной документации и регистрации заявок: 180000, Псковская область, Псков, Набережная реки Великой, 6, кабинет № 27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефонам: 29-10-34, 29-12-68. Подробная информация размещена на сайте http://bizpskov.ru.