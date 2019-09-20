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Экономика

Рядом с домом: «Деревня Соловьи» открыла еще один магазин в Пскове

20.09.2019 14:26|ПсковКомментариев: 0

«Ура! Мы вас очень ждали!» - такой реакции горожан на новость об открытии магазина можно только порадоваться. Тем более что эта реакция - совершенно искренняя, ведь речь идет о новой торговой точке «Деревня Соловьи», которая с сегодняшнего дня начала работу на улице Текстильной, 1.

Если говорить о количестве магазинов известной торговой марки, то больше всего повезло жителям Завеличья: для них магазины качественной продукции от местного производителя давно работают по трем адресам: на улицах Народной, Люксембург и Коммунальной. Есть точка на Центральном рынке, в районе вокзала (на Фабрициуса) и в Овсищах (на Ижорского батальона). А вот Запсковью ничего не оставалось, как ездить в другие районы за любимой тушенкой, вкусными сосисками, свежайшими деликатесами и колбасами, пельменями и шашлыками, кашами и голубцами.

Собственно, магазин в районе, который стремительно разрастается, напрашивался сам собой. Так и сложилось: желание покупателей плюс требования рынка, и как приятный результат - большая фирменная торговая точка, которая будет работать с 9 утра до 9 вечера без обедов и выходных. Местные жители проголосовали за магазин, что называется, «ногами»: еще до открытия к дверям уже выстроилась очередь. Первые покупатели получили в подарок фирменные магниты на холодильник, ну а все, кто придет за покупками в магазин сегодня, получат фирменные скидочные карты «Деревня Соловьи» бесплатно.

Как и во всех других магазинах «Деревня Соловьи», здесь очень уютно. Зона самообслуживания, стеклянные витрины со свежей мясной продукцией, которая привозится не из «прекрасного далека», а из близких и всем известных Соловьев, где выращивают поросят на кормах со своих полей.

Приветливые продавцы объяснят, чем докторская отличается от молочной и подскажут, какой товар сейчас можно приобрести со скидкой и есть ли в сале по-домашнему чеснок. Кстати, первый товар, купленный в новом магазине, - свинина, окорок бескостный охлажденный. К 11 утра в магазине побывало порядка 200 человек.

«Мы давно знаем эту торговую марку, - объясняет одна из покупательниц. - Раньше ездили на рынок и в Соловьи за их продукцией. Любим и колбасу, и сосиски, сейчас вот попробуем их молоко, мы и не знали, что оно есть у них в продаже».

Жительница Запсковья делится впечатлением, что раньше приходилось ездить за продукцией в магазин на улице Люксембург, а теперь не придется тратить время на дорогу.

«Цены у них нормальные, качество хорошее, - рассказывает она. - Семье очень нравится шашлык, мясо, колбасы, конечно же, тушенка».

«Мне очень понравился новый магазин, - говорит еще одна покупательница. - Я из другого района, обычно хожу в магазин «Деревня Соловьи» на Фабрициуса. А здесь оказалась случайно, и неожиданно попала на открытие».

Продавец Надежда работает в сети всего два месяца, но отлично ориентируется в своём ассортименте - охлажденного мяса, предлагая покупателям шикарную говядину и окорочка. По её словам, покупатели очень довольны магазином, активно берут мясо и на холодец, и на поджарку.

А еще здесь, как и во всех других фирменных магазинах, есть молочная продукция ОАО «Красное знамя»: молоко, сметана, творог.

«Мы всегда рады покупателям во всех наших магазинах. Агрохолдинг готовит новые сюрпризы и открытия для псковичей в ближайшее время. В частности, мы планируем расширение имеющихся и появление новых фирменных магазинов «Деревня Соловьи» в следующем году». - подчеркнули в руководстве ООО «ПсковАгроИнвест».
«Деревня Соловьи»: От поля до прилавка!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #псковагроинвест #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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