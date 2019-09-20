Экономика

Более 18 млн рублей поступило в бюджет государства в результате совместной работы невельских налоговиков и судебных приставов

Рабочую встречу, на которой рассматривались вопросы координации совместных действий по взысканию задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации с крупнейших должников, провели начальник Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области Мария Лазукина и начальник ОСП Невельского и Усвятского районов Марина Кондратьева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной налоговой службы, участники встречи обсудили эффективность проведения исполнительных действий судебными приставами по взысканию задолженности по постановлениям налоговых органов, проблемные вопросы принудительного взыскания и меры, направленные на их устранение, а также провели сверку данных о произведенных арестах имущества должников.

Кроме того, определено проведение дальнейших совместных рейдов с целью наложения ареста на имущество должников, а также мероприятий, направленных на оценку и передачу на реализацию арестованного имущества.

Как отметила Мария Лазукина, в результате совместной работы сотрудников Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области и ОСП Невельского и Усвятского районов в 2019 году в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 18,6 млн рублей.

Отметим, узнать о наличии (отсутствии) задолженности по налоговым обязательствам можно, воспользовавшись сайтом www.gosuslugi.ru, интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», а также «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.

Напомним, во избежание применения по отношению к должнику мер принудительного взыскания (наложения ареста на имущество, блокирование банковских счетов, ограничение в праве выезда за пределы РФ и т.д.), необходимо своевременно оплачивать начисленные налоговые платежи. В этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.