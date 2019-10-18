Экономика

Почти 500 тысяч рублей задолженности по налогам погасили юрлица и предприниматели Стругокрасненского района

Заседание межведомственной комиссии по вопросам уплаты страховых взносов, налога на доход физических лиц и легализации трудовых отношений граждан состоялось при администрации Пустошкинского района с участием сотрудников Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области и представителей прокуратуры. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Для беседы было приглашено руководство одного из муниципальных предприятий района, а также представители налогоплательщиков-юридических лиц, чья общая сумма задолженности по налогам, сборам, страховым взносам в общей сумме составляла более 5 миллионов рублей.

В ходе проведения заседания его участники рассмотрели финансово- хозяйственную деятельность предприятий, представителям организаций разъяснены их налоговые обязательства. Начальник Межрайонной ИФНС России № 6 по Псковской области Мария Лазукина рассказала присутствующим о мерах, предусмотренных ст. 46, 47 Налогового кодекса Российской Федерации, применяемых для принудительного погашения имеющейся задолженности, а также разъяснила налогоплательщикам последствия несвоевременной оплаты в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации и до введения процедуры банкротства.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. Решением членов комиссии им было указано о необходимости более тщательного планирования обязательных налоговых выплат предприятий.

Кроме того, руководителям организаций-должников рекомендовано провести индивидуальную работу с сотрудниками по вопросу погашения задолженности по имущественным налогам, а также своевременной уплате имущественных налогов за 2018 год.

Руководители организаций-должников заверили комиссию в том, что ими принимаются все возможные меры ликвидации задолженности. На следующий день из муниципального предприятия поступили документы, которые подтверждают частичную оплату задолженности.