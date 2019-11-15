Экономика

Рост доходов консолидированного бюджета Псковской области на 2020 год в основном связан с увеличением отчислений по акцизам

В 2020 году поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области запланировано в объеме 26,6 млрд руб., что выше уровня доходов 2019 года на 109,6%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в своем докладе в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сообщила заместитель губернатора Псковской области - председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова.

Она отметила, что рост доходов консолидированного бюджета в основном обусловлен увеличением нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты с 58,1% на 2019 год до 66,6% в 2020 году, 74,9 % в 2021 году и 83,3% в 2022 году.

«Положительный момент - доходы консолидированного бюджета неуклонно растут. Негативный, на который обращают внимание экономисты, - у нас значительно увеличивается объем зачисления акцизов. У нас самый высокий удельный вес по акцизам, до 18%, акцизов в общей собственной доходной базе, но это приводит к уменьшению дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - на 246,6 млн рублей. Вместе с депутатами нам предстоит большая работа, чтобы акцизы не считались налоговой базой и чтобы у нас сохранялись дотации», - отметила Татьяна Баринова.

Кроме того, чиновник отметила, что доходы, а соответственно и расходы областного бюджета значительно увеличатся к концу года, свыше 4 млрд рублей по межбюджетным трансфертам и 10 млрд рублей на пять лет в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

«Программа уже прошла согласование у председателя правительства Дмитрий Медведева. Но по распределению средств по годам мы еще не располагаем информацией. С нетерпением ждем окончательного согласования», - добавила Татьяна Баринова.