Экономика

Около 900 млн рублей получат жители Псковской области в виде налоговых вычетов в следующем году

В доходной базе областного бюджета год от года увеличиваются поступления по подоходному налогу, что является результатом роста заработной платы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 15 ноября, в своем докладе в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сообщила заместитель губернатора Псковской области - председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова.

При этом она обратила внимание, что бюджет сталкивается с большими выплатами по налоговым вычетам в связи с приобретением населением квартир, после оказания платной медицинской помощи и так далее. По ее словам, около 900 млн рублей в этом году могут составить такие налоговые вычеты. «Это очень большая сумма», - добавила чиновник.

В ходе доклада Татьяна Баринова также отметила, что 2/3 населения Псковской области – это неработающие граждане, среди которых дети и старики.

По ее словам, в Псковской области ожидают поступления дополнительных средств из – 4,2 млрд рублей, в том числе в рамках нацпроектов 3,4 млрд рублей. Их этих средств, в частности, 415 млн рублей будут направлены на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего и последующих детей, до достижения 3-х лет. 379,9 млн рублей - субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой жилого района «Борисовичи» Псковского района. 342 млн рублей - субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям.