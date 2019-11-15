Экономика

Псковской области в 2020 году снова придется взять коммерческий кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета

Несмотря на то, что власти Псковской области больше не собирались привлекать коммерческие кредиты с 2020 года, небольшой займ региону все равно придется взять. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 15 ноября, в своем докладе в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сообщила заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова.

«Сегодняшние реалии таковы, что мы понимаем - будет небольшое привлечение. Но мы постараемся минимизировать все коммерческие кредиты. Ведется очень большая работа с Минфином. Ставился вопрос и при встрече губернатор с Дмитрием Медведевым, чтобы 10 регионам, которые сталкиваются с такой налоговой нагрузкой, облегчили условия по реструктуризации долговых обязательств», - отметила она.

Татьяна Баринова заверила, что в 2021-2022 годах не предусматривается роста долговых обязательств.

При этом она подчеркнула, что выполнить существующие условия по реструктуризации «нереально и невозможно». По ее словам, речь идет о том, чтобы погасить более 4 млрд рублей в этом году и более 3 млрд рублей в следующем.

Добавим, что отношение госдолга к собственным доходам в 2019 году составила 88,8%. По прогнозам, в 2020 году эта доля составит 82,4%, а в 2021 - 75,6% от налоговых и неналоговых доходов.