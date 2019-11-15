Экономика

Почти 400 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов выразил беспокойство, что в областном бюджете заложено недостаточно средств для поддержки малого и среднего бизнеса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои предложения он озвучил сегодня, 15 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

«Вы же понимаете, что это не просто вложенные ни во что деньги, а средства, которые вернутся в бюджет в виде налогов. Я уже неоднократно говорил, что ежегодно в бюджет закладывается недостаточно средств на поддержку предпринимательства. Тем самым помощь бизнесу не сильно и оказывается, потому что этих денег не хватит ни на что», - высказался он.

Заместитель губернатора Псковской области, курирующий вопросы экономики в регионе, Нинель Салагаева не согласилась с такой трактовкой. В частности, она отметила, что почти 400 млн будет выделено по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства» с разбивкой по разным направлениям.

В свою очередь первый вице-губернатор региона Вера Емельянова напомнила, что по индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области также предусмотрены средства, которые также будут направлены на поддержку предпринимательства.