Экономика

Работники великолукских предприятий оплатили задолженности и текущие платежи по налогам в ходе встреч с налоговыми инспекторами

В рамках работы, которая направлена на снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области с начала ноября встретились с работниками 13 предприятий Великих Лук и Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проведенных встреч работники инспекции проинформировали руководство предприятий о наличии у некоторых их работников задолженности, а также встретились с самими налогоплательщиками и лично вручили им квитанции на уплату.

В ходе проведения данных мероприятий налоговики использовали мобильное автоматизированное рабочее место с подключенными сервисами «Узнай свою задолженность» и «Уплата налогов и пошлин», что позволяет сформировать документ на оплату единого налогового платеж и осуществить оплату гражданами с помощью платежной карты или через Banking-online на месте.

Участников встреч также ознакомили с порядком начисления пени на сумму задолженности и уведомили граждан о том, что налоговые органы имеют право взыскать недоимку в судебном порядке.

Кроме того, налогоплательщики познакомились с возможностями интернет – сервисов Налоговой службы, в частности с онлайн-ресурсами «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

По итогам проведенных встреч было вручено 498 платежных документов, а налогоплательщиками было уплачено более 147 тысяч рублей.