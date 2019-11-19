Экономика

Игорь Савицкий о встрече по проекту завода «Титан-Полимер»: Я рад, что меня услышали

Псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий рад, что на сегодняшней встрече, на которой обсуждался проект строительства «Псковского завода Титан-Полимер», оппонентам предоставили возможность высказаться, в результате чего сложился конструктивный диалог. Таким мнением он поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, такую встречу нужно было провести, потому что действительно есть, что обсудить. Диалог был конструктивным: у оппонентов была возможность высказать все свои замечания и сомнения. Рот нам никто не закрывал. У меня только одна небольшая досада – в определенный момент мне стало казаться, что оппонентом был я один. Сложилось впечатление, что это был междусобойчик, где собрались все лояльные к власти люди, чтобы похвалить «Титан-Полимер». Это неправильно, я считаю. Должны быть и противоположные мнения. Но я рад, что меня услышали, даже подходили ко мне после слушаний, у нас состоялись конструктивные разговоры, мы обменялись контактами. Теперь попытаемся выработать совместную точку зрения», - отметил он.

Игорь Савицкий добавил, что на встрече, по его мнению, поднимались действительно очень важные вопросы. В том числе и по поводу экспертизы. «У меня есть большие сомнения, что предприятие, которое сейчас намерены построить в ОЭЗ «Моглино», относится к 3 или 4 классу экологической опасности. В этом вопросе надо тщательно разобраться. Мое мнение, что это предприятие второго класса опасности, а таких предприятий в «Моглино» быть не должно», - заключил промышленник.





Напомним, сегодня, 24 ноября в Малом зале Псковской областной филармонии состоялась встреча общественников, представителей исполнительной и законодательной власти, экспертов и специалистов «Псковского завода Титан-Полимер», на которой обсуждался проект строительства завода по производству БОПЭТ-пленки.