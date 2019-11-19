Экономика

Сергей Быков: Из-за высоких ставок налогов мы можем потерять предпринимателей, которые их платят

Депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков предложил вернуться к обсуждению законодательной инициативы, которая обязала бы предпринимателей выплачивать налоги по месту фактической деятельности, а не регистрации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил сегодня, 26 ноября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике в ходе обсуждения ряда законопроектов, направленных на оптимизацию налоговых льгот.

Он поинтересовался у председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, почему в Псковской области ставка УСН (упрощенная система налогообложения) – 15%, хотя у некоторых других регионов – 7%. «Ведь у нас когда-то эта ставка составляла 5%. Мы же имеем право ее менять? Мы же теряем налогоплательщиков, потому что они могут работать в Псковской области, а регистрироваться в тех регионах, где налогообложение меньше», - высказался парламентарий.

«Действительно, мы имеем право менять ставку УСН, и у нас есть ряд видов деятельности, признанных ключевыми, и которые мы считаем целесообразным поддерживать, для них как раз установлена ставка в 5%. Это обрабатывающие производства, гостиницы, социальные учреждения, операции с недвижимым имуществом», - ответил Андрей Михеев.

Сергей Быков в свою очередь заметил, что необходим законопроект, чтобы организации платили по месту работу, а не регистрации. Он напомнил, что такая инициатива уже обсуждалась, но потом почему-то «обсуждение заглохло».

Председатель парламентского комитета Борис Полозов отметил, что, по его мнению, вряд ли такой законопроект будет поддержан, потому что он противоречит принципу свободы предпринимательства. «Хозяин – барин, если предприниматель готов искать лучшие условия для работы – пусть ищет», - добавил он.

Депутат-единоросс Анатолий Тиханов поинтересовался, как проводится методика по определению экономической целесообразности и оценке эффективности налоговых льгот. Андрей Михеев сообщил, что методика определена Минфином, а оценка опирается на данные налоговой службы и профильных органов власти. «Хочу отметить, что мы работаем пока с достаточно лояльными требованиями министерства, и они еще могут быть ужесточены», - добавил чиновник.

Он также отметил, что не думает, что отмена налоговых льгот, признанных неэффективными, едва ли сможет негативно повлиять на инвестиционный климат в Псковской области.

«Да, нужно создавать условия для предпринимателей, но с другой стороны, есть и налоговая политика. Наша задача – соблюдать баланс», - заверил Андрей Михеев. Отвечая на вопрос депутата от фракции ЛДПР Юрия Павлинова, он также заявил, что налоговые льготы не только ликвидируются, но и создаются новые. «Конечно, выявляются и потребности. В частности, на следующий год предусмотрены налоговые льготы для медицинских организаций первичного звена и почтовые пункты в удаленных населенных пунктах. Также мы намерены пересмотреть ставки по патентной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса. Эта работа нам еще предстоит», - заключил Андрей Михеев.