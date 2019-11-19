Экономика

Борис Полозов назвал региональный бюджет 2020 года сложным, но оптимистичным

Проект бюджета на 2020 год и плановый период следующих двух лет вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов назвал сложным, но по отдельным параметрам очень оптимистичным документов. Таким мнением он поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Прежде всего, хочется отметить рост доходов территориального дорожного фонда, они составят в конечном итоге около 7 млрд рублей, чего мы никогда не видели. Надеюсь, что теперь мы сможем этими средствами и достаточно эффективно распорядиться. Заметен рост доходов и по ряду других направлений. С другой стороны, есть и проблемные вопросы. В частности, связанные с дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности нашего региона с другими субъектами федерации. Но тут, я думаю, губернатор еще поработает, а также, я знаю, что председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в рамках межпарламентской ассоциации готов поднять вопрос в плане увеличения средств по этому направлению», - поделился он.

По его словам, сложным по-прежнему остается и вопрос, связанным с госдолгом региона.

«Хотя мы и остаемся в рамках Бюджетного кодекса, на сегодняшний день значительные средства уходят на обслуживание госдолга. Тело самого долга превышает 17 млрд рублей, а на его обслуживание тратится около 1 млрд рублей. Это значительные средства, и одна из задач – найти пути выхода из этой ситуации», - добавил Борис Полозов.

Вице-спикер регионального парламента особо отметил, что бюджет Псковской области остается социально направленным, как по отдельным направлениям, так и в целом. Значительные средства, как и прежде, выделены на сферы образования, здравоохранения и социальное обеспечение. «Все социальные законы, принятые в области, а их свыше 30, будут несомненно выполнены», - заверил он.

Борис Полозов напомнил, что на ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая состоится 28 ноября, проект бюджета на следующих год и плановый период 2021-2022 годов будет рассмотрен в первом чтении. Затем свою работу начнет согласительная комиссия, в которую поступят предложения и замечания по отдельным статьям главного финансового документа. «Все они, без исключения, будут рассмотрены», - заверил парламентарий.