Экономика

Псковская область в следующем году сэкономит полмиллиарда рублей за счет уменьшения софинансирования нацпроектов

Бюджет Псковской области в следующем году получит около полумиллиарда рублей за счет экономии от уменьшения софинансирования национальных проектов с 7% до 1%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, об этом стало известно на заседании администрации региона, которое во вторник, 3 декабря, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Областной закон о бюджете на 2020 год и двухлетний плановый период уже принят в первом чтении Псковским областным Собранием депутатов, на следующей неделе будет проведена большая работа согласительной комиссии, которая рассмотрит предложенные поправки в финансовый документ. Также ведется работа по распределению дотаций на сбалансированность бюджета между муниципалитетами», - отметила во время доклада заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.

Доходы на 2020 год в областной бюджет составят 34,8 млрд рублей, расходы - 36,3 млрд рублей, дефицит - 7% (около 1,5 млрд рублей). Татьяна Баринова подробнее остановилась на дополнительных поступлениях в бюджет, которые планируются в ближайшее время. До конца текущего года администрация Псковской области заключит с профильными министерствами соглашения, в рамках которых будут предоставлены 4 млрд рублей (3 млрд рублей - по национальным проектам).

Напомним, уменьшение софинансирования региона в реализации национальных проектов предоставлено региону по итогам длительных, кропотливых переговоров губернатора с федеральным центром. Дополнительно к этому разработана индивидуальная программа социально-экономического развития, в рамках которой регион на ближайшие 5 лет получит 10 млрд рублей. Программа направлена на рост среднедушевых денежных доходов населения, инвестиций в основной капитал на душу населения, снижение уровня безработицы и повышение качества жизни граждан.