Экономика

Андрей Козлов рассказал о хороших новостях для псковских сельхозпроизводителей

Псковское областное Собрание выйдет в Госдуму с законодательной инициативой в поддержку сельскохозяйственных предприятий по предложению депутата-единоросса Андрея Козлова. Соответствующее решение принято на ноябрьской сессии регионального парламента.

Парламентарий предложил отменить критерий «среднесписочная численность предприятия» как определяющего для отнесения сельскохозяйственного предприятия к субъекту малого или среднего предпринимательства. По его мнению, такая мера позволит значительно расширить круг предприятий, имеющих право участвовать в федеральных, региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также будет способствовать развитию аграрного сектора.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил автора законодательной инициативы, председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова рассказать, чем продиктована необходимость ее разработки, оценить текущее положение в аграрном секторе региона и поделиться прогнозами на следующий год.

- Андрей Григорьевич, почему законодательная инициатива, с которой областное Собрание вышло в Госдуму, так важна, и чем она поможет нашим сельхозтоваропроизводителям?

- Инициатива нужная. В первую очередь, она направлена на то, чтобы некоторые сельхозтоваропроизводители относились к субъектам малого и среднего бизнеса, несмотря на достаточно высокую численность работников. Мы даже в пояснительной записке привели пример по одному из псковских предприятий. И таких предприятий у нас не одно, а намного больше.

Представляя эту инициативу в региональном парламенте, я уже отмечал, что более 30% населения нашей области проживает в сельской местности. И единственный источник их дохода – это зачастую заработная плата, полученная в сельхозпредприятиях. При этом надо понимать, что сейчас сельское хозяйство достаточно динамично развивается, серьезными темпами. На смену старым технологиям приходят новые, которые предусматривают высокую производительность труда и минимальное количество людей. С одной стороны, это хорошо, поскольку это более рентабельный бизнес, бОльшая прибыль, но, с другой стороны, сельское хозяйство - это не только бизнес, это организации, которые несут еще и определенную социальную миссию. Это и трудоустройство большого количества людей, и обеспечение их заработной платой.

На селе у нас достаточно много людей, которые уже предпенсионного возраста. Такие люди готовы работать за достаточно невысокую заработную плату для того, чтобы доработать до пенсии и потом спокойно на нее выйти. А если предприятие коренными образом начинает модернизироваться…

Многие сельхозпредприятия готовы нести такую социальную миссию, но при этом становятся заложниками нашего законодательства, где на сегодняшний день есть для малого и среднего бизнеса зафиксирована определенная выручка и численность персонала в 250 человек.

Добавлю, что к сельскому хозяйству относятся физические, юридические лица, а также организации, у которых в производстве 70% сельхозпродукции. И мы подтверждаем ежегодно, что мы сельхозтоваропроизводители, отчитываясь статистикой.

Понятно, что вносить изменения в федеральное законодательство - это не наши полномочия, поэтому мы написали обращение в Госдуму.

Добавлю, что подобная мера уже была принята по отношению к предприятиям легкой промышленности. Наверное, большим командирам не всегда видно, что происходит на местах. Поэтому мы приняли решение обратиться с такой законодательной инициативой, чтобы указать на необходимость такой же поддержки и в сельхозотрасли.

- Пока же нам остается только ждать?

- Скорее всего, это не последняя наша законодательная инициатива. Мы готовим подобную инициативу по внесению изменений в Кодекс административных правонарушений, потому что на сегодняшний момент крупные сельхозпредприятия не могут получить предупреждения, им сразу выписывают огромные штрафы. Таким образом зачастую еще больше ухудшая их финансовое положение. Надеюсь, и эту нашу инициативу поддержат, и это даст толчок нашим средним и малым предприятиям, которые на сегодняшний день работают в Псковской области.

Инициатива уже нашла поддержку у губернатора, который назвал ее разумной и сказал, что она затрагивает те субъекты, которые участвуют, в том числе, в различных приоритетных программах по сельскому хозяйству. У нас есть все положительные заключения, я думаю, что это разумный и важный вопрос, поднятый вовремя. Надеемся, что он дойдет до своего логического завершения.

- Если подводить итоги года, то можно ли говорить о том, что законодательство уже изменилось в пользу работников села?

- Кардинальных изменений в законодательстве не было. Но у нас появились определенные госпрограммы. Кроме того, есть вопросы, на мой взгляд, стратегические, которые нам удалось решить. В частности, вопрос по компенсации за анализы для всех сельхозпредприятий, в том числе и фермеров. Губернатор нас поддержал и контролирующий орган - управление ветеринарии, которое, собственно, выступило с соответствующей инициативой.

Проблема в том, что на сегодняшний день, если ты производишь молоко, то ты должен сделать определенные анализы. Раз в месяц – так называемую органолептику, раз в квартал – радиологию. Первая стоит свыше 4000 рублей, то есть за год это более 48000 рублей, и более 10 тысяч рублей стоит радиология. И не важно, идет ли речь о крупном предприятии, среднем или о фермере – все они в год платят за такие анализы порядка 100 тысяч рублей. Понятно, что такая сумма для многих фермеров просто неподъемна. В результате они вынуждены нарушать закон, торговать молоком из-под полы. Это, конечно, неправильно.

Администрация Псковской области решила этот вопрос поддержать. Фермер продолжит платить за анализы, но, собрав определенный пакет документов, после обращения в комитет по сельскому хозяйству сможет претендовать на компенсацию. Это большой плюс для малых и средних сельхозтоваропроизводителей, которые ранее, на мой взгляд, были несколько обижены.

Кроме того, принята программа об увеличении поголовья скота, где также предусмотрена компенсация по различным направлениям от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на приобретенную голову. Это тоже очень важная и своевременная мера с учетом того, что частный сектор уменьшается, какие-то мелкие хозяйства разваливаются, а нам надо удержать показатели. По крайней мере, это дало пусть небольшой, но толчок для развития молочного животноводства в Псковской области.

Остальные профильные госпрограммы остались практически без изменений. Программа мелиорации поддерживается ежегодно, племенное животноводство – также на уровне прошлого года, несвязная поддержка как была, так и есть, хотя она, конечно, копеечная. Кардинальных дополнительных мер в принципе не предусмотрено. Но я не скажу, что это плохо. Я, наоборот, выступаю за то, чтобы правила игры не менялись очень часто (Андрей Козлов сам руководит сельхозпредприятием «Красное знамя» - ред.). У нас и так слишком часто меняются правила игры, только мы к ним приучимся, настроимся, и тут вводят кардинальные изменения, и не всегда эти изменения в лучшую сторону.

- Отсутствие изменений – это стабильность?

- Да, стабильность, а стабильность – признак мастерства. Но мы все-таки ждем дополнительных мер поддержки. В этом году, как все, наверное, уже знают, мы попали в число 10 субъектов с нехорошим финансовым и экономическим положением. Может быть, это некрасиво звучит, но с другой стороны, область нужно за счет чего-то развивать. И это правильная политика региональной администрации – производство так быстро, как хотелось бы, не поднимешь, поэтому мы будем пытаться поднять экономику за счет каких-то программ.

Кроме того, мы попали в число регионов, где практически все программы будут финансироваться на уровне 1% из областного бюджета. Эту уникальный для нас опыт и очень положительный.

Мы ждем более двух миллионов рублей по сельскому хозяйству, которые до 2024 года будут распределены по различным направлениям поддержки. Это, возможно, и приобретение техники, скота или какие-то капитальные затраты. Сейчас эта программа уточняется, потому что еще не подписаны определенные соглашения. Но сама сумма уже, по-моему, утверждена.

Мы надеемся, что и эта мера поддержки до 2024 года нам даст определенный толчок для роста. Думаю, все вышеперечисленное - это определенно положительные новости для аграрной отрасли нашего региона.

- А какой дадите прогноз на следующий год? Что будет с закупочными ценами на молоко? Не подкосит ли отрасль рост цен на ГСМ?

- Мой прогноз по молоку – следующий год будет неплохой. Мы уже понимаем это по концу этого года. Потому что цены на молоко, по крайней мере, на сырье, стабилизировались. С чем это связано, мне сложно судить. Тем более в масштабах России. Но предполагаю, что на сегодняшний день определенные шаги, которые сделало наше правительство по поручению президента, в частности, по борьбе с фальсификатом молочной продукции, принесли свой результат.

У нас введено электронное сопровождение всего сырья и готовой продукции (ранее только сырья). Теперь мы можем определить, с какой фермы поступило молоко, и как оно оказалось в том или ином пакете. По крайней мере, это можно проконтролировать. И это правильное решение. Теперь можно даже определить, натуральное это молоко или нет, восстановленное ли оно, содержит ли пальмовое масло или сухой молочный остаток. Наверное, соответствующий федеральный закон стал просто жестче контролироваться. Сейчас многим производителям стало невыгодно производить натуральные молочные продукты - теперь можно попасться и получить очень серьезные штрафы. И такое положение дел недобросовестных производителей сдерживает.

Цена на молоко, думаю, так и останется достаточно стабильной. Она и сейчас, может быть, невысокая, но неплохая. С НДС она колеблется в районе 30 рублей за литр. Понятно, что в апреле традиционно будет отмечаться сезонное снижение цены на летние месяцы, но думаю, оно будет незначительным – 1-1,5 рубля, а к концу году цена снова стабилизируется.

Что касается цен на ГСМ, то тут мне сложно судить. Я думаю, что снижения нам точно ждать не стоит. Самое главное, чтобы стоимость не увеличивалась в разы. СМИ пишут, что ГСМ с нового года подорожает, полагаю, так оно и будет, но надеюсь, что все-таки на небольшой процент.

К сожалению, на этот рынок мы никак повлиять не можем. В себестоимости продукции энергоносители занимают достаточно весомую долю. Я считаю, что и электроэнергия у нас очень дорогая. Это вопросы для ближайшей работы нашего правительства, а то монополисты уже не чувствуют почвы под ногами, оторвались от земли. Там давно пора наводить порядок.

Беседовала Любовь Кузнецова