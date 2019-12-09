Экономика

Проблемы газификации Псковского района обсудили на согласительной комиссии про проекту бюджета

Газификация Псковской области проходит неудовлетворительно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к такому выводу пришли депутаты Псковского областного Собрания сегодня, 10 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Обсуждение этого проблемного вопроса началось с обращения главы сельского поселения «Ершовская волость» Олега Трашкова, в котором он заявил, что перед жителями деревни Малая Остенка Псковского района не выполнены обещания, данные экс-губернатором региона Андреем Турчаком и его заместителем Александром Кузнецовым, по обеспечению местного населения природным газом.

«На прошлом заседании согласительной комиссии было принято решение по газификации деревни. В этом году построен газопровод низкого давления. Но прошлые обещания с 2013 года не выполнены, хотя ежегодно этот вопрос муссировался, газопроводы еще нужно подвести к домам, как это сделано в Ершово за счет средств областного бюджета. Жители давно об этом просят», - рассказал он.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко подтвердила, что к деревне Малая Остенко действительно построены подводящие газопроводы за счет внебюджетных средств. Однако подключать дома к газопроводу, по ее словам, должны сами жители – по заявкам и за свой счет.

«Есть прецеденты, когда делали газопроводы и подводящие к домам за счет бюджета, но там были взяты обязательства перед Газпромом. В Малой Остенке гражданам дана техническая возможность по подключению. Есть льготная ставка по техприсоединению. Сейчас газопровод будет документально оформлен и сдан, дальше возможна подача коллективная заявка, а затем последует веерное подключение», - пояснила она.

При этом чиновник напомнила, что Псковский район два года не осваивал деньги, которые выделялись на строительство газопровода.

Вице-спикер регионального парламента Борис Полозов согласился, что обещание перед жителями выполнено - газопровод до деревни проложен. Его коллега по заксобранию Анатолий Копосов порекомендовал рассматривать ответы с обещаниями не на согласительной комиссии, а обсуждать их с преемником - новым губернатором.

А вот жителям Жидилова бора ждать газопровода высокого давления придется еще долго. Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко пояснила, пока у областного бюджета нет возможности включить этот населенный пункт. «Очень большие суммы требуются на строительство этого газопровода. Однако в Псковский район активно идут инвесторы, которые собирают средства с граждан и строят на эти средства газопровод. Есть примеры, когда несколько населенных пунктов были так подключены – например, Неелово, Щиглицы», - рассказала она.

Глава сельского поселения «Ершовская волость» Олег Трашков в ответ заметил, что с граждан при этом просят 150-200 тысяч рублей просят предоплаты. При этом в комитете по тарифам утверждают, что предоплату такие инвесторы не берут.

Куда больше депутатов расстроила информация, что заявительного характера сейчас от муниципалитетов по подключению к газу нет, поскольку по всем профильным программам прием заявок закрыт. Так по закону о газификации в Псковской области в очереди 54 заявки, неисполненных с 2009 года. Как уточнил вице-губернатор региона Василий Осипов – сумма неисполненных обязательств – около 600 млн рублей.

«Закончится тем, что Газпром перестанет строить газопроводы, потому что они строят вникуда, ведь потом за газ никто не готов платить», - также отметил он.

«С таким настроением относиться к заявкам людей нельзя, - парировал Анатолий Копосов. - Давайте выступим на сессии о том, что газификация в Псковской области ведется неудовлетворительно». Борис Полозов поддержал коллегу.

Добавим, что глава Ершовской волости Олег Трашков выступил не только с критикой. Он поблагодарил согласительную комиссию за то, что в Ершово вопрос с газификацией был решен.