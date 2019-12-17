Экономика

Проект бюджета Псковской области на 2020 год будет возвращен в первое чтение

Проект бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов будет возвращен в первое чтение на ближайшей сессии регионального парламента, которая состоится 24 декабря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к такому решению пришли сегодня, 17 декабря, члены согласительной комиссии на ее заключительном заседании.

Возвращение в первое чтение связано с существенными изменениями основных параметров бюджета из федерального бюджета Псковской области дополнительно выделено 1 млрд 897 млн 908 тысяч рублей, что приведет к заметному росту ее доходной части.

«Это означает, что на декабрьской сессии нам необходимо вернуться к первому чтению закона о бюджете и утвердить новые параметры доходов и расходов», - пояснил вице-спикер Борис Полозов.

Кроме того, члены комиссии единогласно проголосовали за обобщенную таблицу поправок, сформированную на основании предыдущих решений согласительной комиссии и предложений губернатора.

Поправками в рамках второго чтения бюджета предложено увеличить лимиты на выполнение проектных работ по реконструкции ряда объектов культуры, а также увеличить расходы на предоставление субсидий на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив - общая сумма средств составит 10 млн рублей. В целях сохранения суммы расходов на 2020 год увеличиваются лимиты по высокотехнологичным операциям и обеспечению жильем молодых семей.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова дала положительную оценку работе согласительной комиссии и поблагодарила депутатский корпус: «Согласительная комиссия работала конструктивно, эффективно и отреагировала на реальные потребности муниципальных образований и населения нашей области».

Таблица поправок к бюджету области и проект постановления областного Собрания, подготовленные на основании решений согласительной комиссии, будут рассмотрены на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, а затем на сессии регионального парламента.