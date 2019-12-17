Экономика

Бюджет Псковской области на 2020 год вернут в первое чтение с увеличенными почти на 1,9 млрд рублей доходами и расходами

В проекте бюджета Псковской области на 2020 год доходы увеличены до 36,7 млрд рублей, а расходы до 38,2 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 23 декабря, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщила первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова.

Председатель комитета, вице-спикер регионального парламента Борис Полозов напомнил, что на прошлой неделе завершила работу согласительная комиссия по проекту бюджета на следующий год и плановый двухлетний период, на пяти заседаниях которой рассмотрено порядка ста предложений от депутатов, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Среди вопросов и проблем, которые рассмотрела согласительная комиссия: индексации нормативов питания школьников, изменения в существующие методики определения нормативов соцгарантий в ряде образовательных учреждений, компенсация снижения поступления доходов от налога на землю в некоторых районах Псковской области, бесплатный проезд педагогов и школьников, проблемы водоснабжения и газификации, увеличение расходов на молодых специалистов в системе здравоохранения, ремонт мостовых сооружений и многие другие.

Борис Полозов также отметил, что областному заксобранию придется вернуться к рассмотрению проекта бюджета в первом чтении, поскольку были изменены его основные параметры.

Так, к первому чтению в ноябре 2019 года проект бюджета региона на 2020 год имел следующие основные параметры: доходы - 34,8 млрд рублей, расходы - 36,3 млрд рублей, дефицит - 1,5 млрд рублей, верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года - 17,8 млрд рублей.

К первому чтению в декабре в проекте главного финансового года увеличены (на объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму свыше 1,8 млрд рублей) доходы до 36,7 млрд рублей и расходы до 38,2 млрд рублей. По словам первого заместителя председателя комитета по финансам региона Людмилы Павловой, по расходной части бюджета документ приближен к расходам бюджета текущего года.

Дефицит бюджета и объем госдолга сохраняются в прежнем объеме.

«Ожидаем, что в следующем году поступят еще дополнительные средства из федерального бюджета почти на 3 млрд рублей», - добавила Людмила Павлова. В частности, почти 175,5 млн рублей поступят по линии здравоохранения, порядка 5,9 млн рублей - в сфере культуры, 441,7 млн рублей - в сфере образования, свыше 300 млн рублей - в сфере ЖКХ, около 93,4 - в сфере экономики, около 32,1 млн рублей - в сфере занятости и другие.

Парламентский комитет по бюджету большинством голосов поддержал документ, окончательное решение будет принято завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.