Экономика

Резидент ОЭЗ «Моглино» - производитель искусственных алмазов принял участие в выставке в Японии

Резидент ОЭЗ ППТ «Моглино» ООО «Синтез Технолоджи» принял участие в 31-й международной ювелирной выставке International Jewellery Tokyo Tokyo 2020, проводившейся в японском городе Токио. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, это одно из самых важных мировых выставок ювелирной отрасли, выступающей коммуникационной платформой для всех участников ювелирной индустрии.

ООО «Синтез Технолоджи», представляющее на выставке в Японии Россию, презентовало свою передовую продукцию - коллекцию ювелирных изделий с цветными лабораторными бриллиантами фантазийных цветов, изготовленных по HPHT технологии. Коллекция, привлекшая множество внимания на выставке и сочетающая в себе завораживающие подборки цветных алмазов собственного производства весом до 3 карат, была представлена алмазами желтого, голубого, синего, зеленого, редчайшего красного цвета. Коллекция ООО «Синтез Технолоджи» вдохновлена триумфом русского балета Дягилева Ballets Russes, произведения ювелирного искусства названы в честь великих классических балетов, созданных в этот период.

Уникальная технология, по которой ООО «Синтез Технолоджи» создает полностью идентичные натуральным алмазы, позволяет данной организации быть одной из лидирующих компаний в мире, создавая алмазы ярких и насыщенных цветов. Алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с использованием передовых технологий HPHT, которые воспроизводят естественный процесс создания природных алмазов. В результате получается лабораторный алмаз, который химически, физически и оптически идентичен алмазам, добытым из недр земли.

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ООО «Синтез Технолоджи» выразило благодарность руководству Псковской области и ОЭЗ ППТ «Моглино» за поддержку, успешное сотрудничество и высокий профессионализм в совместной работе.

Напомним, что реализация проекта по производству синтетических алмазов будет осуществляться на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» в Псковском районе Псковской области в соответствии с заключенным соглашением об осуществлении промышленно-производственной деятельности. Планируемый объем инвестиций по данному проекту составляет более 600 млн рублей, ожидается создание 28 рабочих мест.