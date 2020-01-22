Экономика

Конкуренция среди молодых специалистов в Псковской области достигла 7 человек на место

Традиционно в преддверии Дня студента аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали рынок труда для молодых специалистов и выявили пять трендов, характерных для профессиональной области «Начало карьеры, студенты» в Псковской области.

Тренд первый: молодежь зовут в продажи. С 1 января по 31 декабря 2019 года для начинающих специалистов было открыто 1 025 вакансий в Псковской области. Чаще всего работу молодежи предлагали компании из отраслей розничной торговли (21% от общего количества вакансий), товаров народного потребления (17%), IT, системной интеграции и интернета (16%) и финансового сектора (14%).

Если говорить о том, какая работа предлагалась начинающим специалистам, то это, прежде всего, вакансии в сфере продаж (40%), в банковском секторе (18%), позиции для консультантов (16%) и работников сферы транспорта и логистики (11%). Повышенным спросом пользовались также административный персонал (8%), HR-специалисты и представители индустрии гостеприимства – туризм, гостиницы, рестораны (по 6%).

Тренд второй: спрос на молодых специалистов растет. Число вакансий в сфере «Начало карьеры, студенты» в Псковской области в 2018 году по отношению к 2017 году сократилось на 14%, а в прошлом году к 2018 году рынок вакансий для начинающих специалистов пополнился на 7%. В большинстве предложений о работе не было указано особенных требований к опыту работы кандидатов (94%).

Тренд третий: зарплаты «заморожены». По аналитике hh.ru, среднее предложение в вакансиях в 2019 году равнялось 25 000 рублей, хотя зарплатные ожидания в резюме молодых специалистов из Псковской области оказались все равно ниже – в среднем 20 000 рублей.

Тренд четвертый: за работу приходится бороться. Уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов остается высоким в разрезе других профессиональных областей. В январе на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» в среднем претендуют 7 кандидатов, что говорит о повышенном уровне конкуренции в пользу работодателя.

Тренд пятый: молодые специалисты остаются в Пскове. Даже с учетом умеренного уровня конкуренции молодые специалисты не спешат уезжать из Псковской области. Только в 14% резюме, открытых в 2020 году на hh.ru в профобласти «Начало карьеры, студенты», встречается упоминание о возможном переезде. Центры притяжения молодежи – Санкт-Петербург (25% от всех резюме с указанием возможной релокации), Москва (12%), другие регионы России (без указания конкретных – 9%).