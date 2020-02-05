Экономика

Развитие льноводства и выращивание конопли обсудили на бюджетном комитете областного Собрания

Развитие льноводства в Псковской области обсудили на комитете областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике в ходе заседания 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках рассмотрения изменений в постановление «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» депутат Алексей Федоров задал вопрос о том, кто сегодня в регионе выращивает лен.

«Два человека, военных, они этим делом заразились. Это касается и конопли. Поставили станки в Печорском районе, и уже волокно идет. Это пока штучный товар и цена высокая. Выращиваем потихоньку, развиваемся», - ответил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и технадзору Николай Романов.

В продолжение председатель комитета областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов рассказал, как на засеянном технической коноплей поле наблюдал работу группы молодых людей с мотоблоком. Николай Романов заверил, что это работники предприятия, и сейчас как раз наступает сезон, когда ее лучше собирать. По его словам, после зимы растение размокает, и получается хорошее волокно. Кроме того, поле готовится под следующий засев.

В свою очередь депутат Юрий Павлинов поинтересовался, готовы ли муниципалитеты к борьбе с борщевиком. Николай Романов ответил, что программу значительно упростили, и получать средства в первую очередь будут те, кто активно работает. «Сначала проект, дальше выполнение работ, а затем наша комиссия смотрит, как выполнены работы, - сказал руководитель комитета. - Процентная ставка - 90 от затрат».