Экономика

Инфляция в СЗФО в феврале замедлилась

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в феврале снизилась и составила 2,5% после 2,6% в январе. В целом по России темп прироста цен также уменьшился на 0,1 п.п., до 2,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации.

Замедление инфляции в округе в феврале обусловлено влиянием нескольких факторов. Среди них - насыщение продукцией отдельных продовольственных рынков, действие эффекта укрепления рубля в предыдущие месяцы, а также сдержанная динамика потребительского спроса.

Годовая продовольственная инфляция в СЗФО в феврале снизилась до 1,4% после 1,5% в январе.

Существенные запасы овощей прошлогоднего урожая на фоне ограниченных возможностей для их длительного хранения обусловили дальнейшее удешевление этой продукции, в том числе капусты, картофеля, лука, моркови, свеклы. Благодаря снижению цен на сахар на фоне хорошего урожая сахарной свеклы в стране и больших его запасов предыдущих лет замедлился рост цен на кондитерскую продукцию. В то же время в связи с увеличением издержек производителей несколько ускорился рост цен на молочные продукты и сыры.

Годовая непродовольственная инфляция в округе в феврале составила 2,4% после 2,5% в январе. Основное влияние на замедление роста цен на непродовольственные товары оказали происходившее ранее укрепление рубля, а также сдержанная динамика спроса. По большинству групп товаров этой категории отмечено замедление роста цен или их снижение. Например, в феврале подешевели в годовом выражении парфюмерно-косметические товары, уменьшились темпы прироста цен на мебель, печатные издания. На фоне нетипично теплой зимы в отдельных регионах округа продолжилось снижение цен на меховые изделия. Вместе с тем, в феврале в округе ускорился рост цен на легковые автомобили, в том числе в связи с повышением утилизационного сбора.

Инфляция в сфере услуг в годовом выражении замедлилась в феврале до 4,0% после 4,1% в январе. Отмечалось уменьшение темпов прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это связано с эффектом высокой базы: в январе прошлого года из-за увеличения ставки НДС было принято решение о двухэтапном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (с 1 января и с 1 июля 2019 года). В этом году тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы только с 1 июля. Снижение количества туристов из-за нового коронавируса привело к замедлению роста цен на услуги гостиниц. Кроме того, в феврале продолжали дешеветь в годовом выражении услуги страхования. Это связано, главным образом, со снижением стоимости полисов КАСКО, в том числе благодаря появлению новых экономичных страховых продуктов.

В большинстве регионов СЗФО годовые темпы прироста цен в феврале по сравнению с январем уменьшились.

Наиболее низкая в округе инфляция сохранилась в Псковской области (1,4%). Это связано преимущественно с более сдержанным спросом жителей области на товары и услуги.

Самая высокая годовая инфляция на Северо-Западе в феврале по-прежнему наблюдалась в Республике Коми – 4,2%. По сравнению с январем она ускорилась на 0,6 п.п. Это обусловлено, главным образом, повышением темпов прироста цен на услуги воздушного транспорта из-за выравнивания тарифов отдельными перевозчиками региона. Кроме того, на фоне увеличения цен на сырье местными производителями из-за роста издержек ускорились темпы прироста цен на молоко и молочную продукцию. Ускорение темпов роста цен на авиабилеты и значительный удельный вес расходов населения на жилищно-коммунальные услуги объясняют сложившийся в республике уровень инфляции.

В Санкт-Петербурге инфляция после 2,6% в январе составила 2,3% в феврале, что ниже, чем в целом по округу. Уменьшение годовых темпов прироста цен отмечалось по всем компонентам инфляции. Продовольственная инфляция замедлилась в первую очередь из-за динамики цен на общественное питание в связи с временным снижением туристического потока. Одной из основных причин замедления инфляции в сфере услуг явилось снижение темпов прироста цен на авиаперелеты, обусловленное эффектом высокой базы прошлого года.

В целом по России замедление ценовой динамики в феврале текущего года происходило под влиянием высокой насыщенности продовольственного рынка, сдержанного спроса и лаговых эффектов укрепления рубля в предыдущие месяцы. Вместе с тем с начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса и резкое снижение цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.

С учетом этих факторов Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,0% годовых.

Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.