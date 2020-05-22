Экономика

Меры поддержки бизнеса в условиях коронакризиса. ЛОНГРИД

Вместе с угрозой распространения коронавирусной инфекции и соответствующими ограничительными мерами наступил серьезный кризис, и государство решило помочь предпринимателям сохранить свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы для возвращения к нормальной жизни.

С 18 марта по 22 мая правительство РФ выпустило три пакета мер по поддержке бизнеса в кризисной ситуации. Большинство мер направлено на помощь компаниям из наиболее пострадавших отраслей экономики, таких как автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, гостиницы, сфера досуга, общепит, бытовые услуги, непродовольственная торговля, стоматологические услуги. Впрочем, и для других сфер предусмотрен ряд послаблений.

Не остались в стороне региональные и муниципальные власти. На местном уровне также принят ряд мер, которые призваны помочь бизнесу пережить серьезное испытание COVID-19.

В нашем новом лонгриде мы решили рассказать, какие меры поддержки уже приняты, и какую пользу из них можно извлечь.