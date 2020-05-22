Экономика

Реализация семи инвестпроектов стоимостью 1,9 млрд рублей завершена в Псковской области в 2019 году

В 2019 году в Псковской области завершена реализация семи инвестиционных проектов общей стоимостью 1,9 млрд рублей. Еще 6 проектов получили статус стратегических, инвесторам предоставлена государственная поддержка в форме сопровождения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, отчитываясь о деятельности администрации региона за 2019 год. Отдельно в своем отчете он остановился на основных достижениях в сфере экономики.

«В целом, производство промышленной продукции в Псковской области выросло более 5% (по России – на 2,3 %), а сельскохозяйственной продукции – на 18,7 % (по России – на 4,0 %). Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 33,5 млрд рублей, или 100,7 % к 2018 году. Этот показатель равен общероссийскому и на 19,5 % выше показателя по СЗФО», - пояснил Михаил Ведерников.

По итогам прошлого года ОЭЗ «Моглино» вышла на четвертую позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон, который готовит Минэкономразвития.

Кроме того, в прошлом году там на полную производственную мощность вышел завод по производству сублимированных фруктов и ягод «Сибирский гостинец».

«Говорю об этом отдельно, потому что это первый запуск предприятия в ОЭЗ после 2017 года. Мы информировали о новых резидентах, их выходе на строительные площадки, работали над развитием инфраструктуры, привлекали новые федеральные средства. Но именно новые предприятия являются нашей главной целью и конечным результатом», - глава региона, добавив, что на строительные площадки вышли новые резиденты, которые запустят первые этапы производств до конца 2020 года – это «Титан Полимер» и «Синтез Технолоджи»

Еще одним важным решением в сфере экономики он назвал получение Печорами статуса моногорода, что подразумевает новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. Первые средства в этом статусе город уже получил. Это 3 млн рублей на развитие местного предпринимательства.