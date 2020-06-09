Экономика

7 миллиардов рублей перечислили налоговики в бюджет Псковской области

За пять месяцев 2020 года в консолидированный бюджет РФ управление ФНС России по Псковской области мобилизовало 8,4 миллиарда рублей налогов и сборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили более 1,4 миллиарда рублей. Доходы консолидированного бюджета Псковской области от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами региона, составили 7 миллиардов рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета региона за 5 месяцев 2020 года на 52,6% (3,9 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 23,7% (1,8 миллиарда рублей) - за счет налога на прибыль организаций.

Кроме того, за первые пять месяцев года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали почти 6 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 62,5 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе: в Пенсионный фонд РФ – 4,4 миллиарда, в Фонд социального страхования РФ – 0,5 миллиарда, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1 миллиард рублей.

По итогам января-мая налоговые органы региона сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в бюджеты практически всех уровней бюджетной системы, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.