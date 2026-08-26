Более 860 псковичей подали заявки на переобучение по нацпроекту «Кадры»

В Псковской области продолжается реализация федерального проекта по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. С начала года программой воспользовались уже 863 человека, заключен 501 договор. 347 человек успешно завершили обучение и получили новые профессии, ещё 59 проходят обучение в настоящее время, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Программы переобучения реализуются в рамках национального проекта «Кадры» и направлены на повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, их профессиональную адаптацию и закрытие кадровых потребностей предприятий региона.

«Наша задача — чтобы каждый житель Псковской области имел возможность получить востребованную профессию, а работодатели — квалифицированных специалистов. Мы работаем как с соискателями, так и с предприятиями: если у компании есть кадровый дефицит, мы готовы обучить сотрудников под конкретные запросы бизнеса», — отметила врио директора Областного центра занятости населения Псковской области Наталия Мозговая.

Одним из примеров такого подхода стало обучение швей для фабрики «Славянка». По программе «Швея», организованной Институтом развития профессионального образования (ИРПО), обучились 38 человек, которые уже приступили к работе на предприятии.

Среди других востребованных направлений — нейросетевой маркетинг, современные методы эксплуатации зданий и сооружений, программы по работе с искусственным интеллектом, гостиничный сервис и бухгалтерский учёт. Всего обучение проводится по десяткам программ в ведущих образовательных центрах, включая РАНХиГС, Тверской государственный университет и Институт развития профессионального образования.

Программы переобучения доступны разным категориям граждан: безработным, ищущим работу, людям старше 50 лет, женщинам в декрете, ветеранам боевых действий и участникам СВО, инвалидам, а также молодым людям до 35 лет без профессионального образования.

Подбор программы для каждого соискателя начинается с индивидуальной консультации карьерного консультанта в кадровом центре. Специалист оценивает текущий профессиональный опыт, навыки, пожелания и физические возможности человека, а также учитывает ситуацию на рынке труда региона. На основе этого анализа формируются несколько вариантов профессий, которые могут быть интересны соискателю и востребованы у работодателей. После этого человеку предлагают конкретные образовательные программы, которые реализуются в рамках нацпроекта «Кадры», помогают определиться с выбором и сопровождают на всех этапах обучения — от подачи заявки до выхода на новое рабочее место.