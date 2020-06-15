Экономика

Псковская область заняла 82-ю позицию в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей

Псковская область заняла 82-м строчку рейтинга регионов России по благосостоянию семей. Лидером рейтинга в девятый раз стал Ямало-Ненецкий округ, показало исследование РИА Новости.

Для расчета данного рейтинга они использовали данные Росстата о максимально возможном остатке денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов.

Отмечается, что лидирующие позиции по такому показателю в 2019 году заняли нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишет «Газета.ру».

По итогам прошлого года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по этому региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток был на уровне 88,5 тыс. рублей. На втором месте оказалась Сахалинская область. Там максимально возможный денежный остаток достиг 72,7 тыс. рублей.

Тройку замкнула Москва. Так, в столичных среднестатистических семьях с двумя детьми максимально возможный денежный остаток в 2019 году был на отметке в 65,8 тыс. рублей. При этом в Санкт-Петербурге, который занял четвертое место в рейтинге, он составил 57,3 тыс. рублей.

Как сообщается, в конце списка - регионы Северного Кавказа, Псковская, Ивановская области и ряд других.