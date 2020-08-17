Экономика

«Личным кабинетом налогоплательщика» пользуются почти 90 тысяч псковичей

В Псковской области более 88 тысяч граждан являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (ЛК), и количество пользователей сервиса постоянно увеличивается. Только с начала 2020 года к «Личному кабинету» дополнительно подключились еще почти 5 тысяч налогоплательщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Напомним, возможности «Личного кабинета» позволяют налогоплательщику - физическому лицу взаимодействовать с налоговыми органами через интернет: не требуется ходить лично в инспекцию и тратить время в очереди, чтобы подать или получить документы, справки, уведомления. Оперативно получать информацию о предстоящих налоговых платежах, оплачивать их в режиме онлайн, а также контролировать правильность начисления налогов. В сервисе доступны не только итоговые суммы платежей, но и полная информация о порядке их начисления. В нем также отображается имущество, по которому насчитывают налоги.

Кроме того, пользователями «Личных кабинетов» также являются более 8 тысяч индивидуальных предпринимателей региона, из которых 450 ИП подключились к данному интернет-сервису в этом году.

Интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» не только значительно расширяет возможности бизнеса по взаимодействию с налоговыми органами при открытии и ведении собственного дела, но и позволяет подобрать оптимальную систему налогообложения, получить сведения о расчетах с бюджетом.

С помощью сервиса предприниматели могут направлять в налоговый орган любое обращение, получать сведения из ЕГРИП, подавать заявления на прекращение деятельности в качестве ИП, сообщать об участии в российских и иностранных организациях, отслеживать информацию о прохождении своих документов.