Экономика

Минфин предложил повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Поступивший из Минфина документ был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства, уточнили в пресс-службе правительства.

Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в следующем году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%. Например, действующая сейчас ставка акциза на сигареты - 1996 руб. за 1 тыс. штук - в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы - с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», - сказал представитель Минфина. Он также добавил, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

Акциз — основной фактор в цене сигарет, указывает директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев. Предложенное повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 руб., оценил он. Такое увеличение ставок акциза повлечет за собой рост розничных цен в среднем минимум 20 руб. за пачку, подтвердил руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobaccо Олег Барвин.

В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю табачной отрасли в России повышение ставки акциза на сигареты, отметил он. С 2010 по 2020 год минимальная ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, за это же время средняя цена пачки сигарет в рознице выросла в 4,8 раза — с 25 руб. примерно до 120 руб. в этом году, уточнил Груздев.

Если законопроект Минфина об увеличении табачных акцизов поступит в Минздрав, его рассмотрят, сообщили в пресс-службе последнего, отметив, что на фоне повышения акцизов потребление табака у населения в России сократилось с 2009 года за десять лет с 39 до 28%.

В мае прошлого года Минздрав в проекте своей антитабачной концепции прогнозировал, что доля курящих россиян должна снизиться к 2035 году до 5%, но затем отказался от этой цели — в окончательной версии концепции предполагается, что число курящих сократится до 21%.