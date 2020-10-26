Экономика

Заплатить имущественные налоги можно не только за родственников и друзей

В Псковской области продолжается кампания по уплате имущественных налогов физических лиц за 2019 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, сегодня на учете в налоговых органах региона состоит более 168 тысяч физических лиц – плательщиков транспортного налога. Около 252 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей и других строений. Более 230 тысяч являются плательщиками земельного налога.

Всего уведомления получили около 320 тысяч граждан Псковской области. В том числе более 60 тысяч псковичей узнали информацию о начисленных платежах из Личного кабинета.

Сейчас произвести уплату налогов можно не только за себя, но и за третье лицо, если по каким-либо причинам сам налогоплательщик не может исполнить за себя свою обязанность. Единственное условие при этом - правильное указание реквизитов в платежных документах.

Так, при оформлении расчетных документов на уплату за третьих лиц необходимо указывать непосредственно данные этих лиц с целью корректного учета налоговых платежей в бюджетную систему РФ.

При этом в поле «ИНН» необходимо указать ИНН того лица, за которое уплачивается налог, а в поле «Плательщик» указать информацию о лице, оформившем платежное поручение.

Также можно уплатить налоги за другое лицо по индексу документа, либо через сайт ФНС России, где запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежный документ и своевременно уплатить налоги за иное лицо. Для доступа к сервису регистрация не требуется.

Однако возврат излишне уплаченных денежных средств будет осуществлен тому лицу, за которое производилась оплата, а не лицу, с чьего счета были списаны денежные средства в уплату налогов.

Напомним, в соответствии с Налоговым кодексом РФ срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2019 год, уплачиваемых по уведомлению, установлен не позднее 1 декабря 2020 года.

Произвести уплату имущественных налогов за 2019 год можно любым удобным способом: