Экономика

Бюджет территориального ФОМС внесен в Собрание

Проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области поступил в региональный парламент. Законопроект определяет размеры финансирования региональной сферы здравоохранения на 2021 год и на двухлетний плановый период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В следующем году прогнозируемый общий объем доходов фонда - 8 млрд 353 млн 402,5 тысяч рублей. Расходы составляют такую же сумму - дефицита бюджета не планируется.

Эти цифры отличаются от актуальных параметров текущего бюджета - запланированные доходы 2021 года больше на 100 млн рублей, а предусмотренные законопроектом расходы, наоборот, на 60 млн рублей меньше расходов этого года - это связано с переходящими из года в год остатками на счетах.

Доходы регионального фонда сформированы за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального фонда обязательного медицинского страхования - это основной источник, из бюджетов территориальных фондов других субъектов РФ и прочих неналоговых поступлений.

Размер федеральной субвенции рассчитывается исходя из численности застрахованного населения Псковской области - на 1 января 2020 года количество таких граждан составляло 623 тысячи 492 человека - и подушевого норматива. На 2021 год страховой платеж на одного гражданина, имеющего полис ОМС, установлен в размере 13 078,6 рублей. Для сравнения норматив 2020 года равен 12 699,2 рублей.

Страховые взносы за неработающее население региона также входят в объем субвенции, получаемой территориальным фондом ОМС, но эти расходы покрываются за счет областных средств - в следующем году эта сумма составит 2 млрд 728 млн 776,2 тысячи рублей.

Направления расходования средств фонда остаются неизменными. За счет фонда финансируются базовая территориальная программа обязательного медицинского страхования, мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах РФ.

Как и в прошлые годы, в целях финансовой устойчивости фонда законопроект предусматривает формирование нормированного страхового запаса. В 2021 году эта сумма составит 549 млн рублей.

Проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» депутаты рассмотрят в трех чтениях одновременно с проектом областного бюджета.