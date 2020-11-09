Экономика

В ОЭЗ «Моглино» могут запустить завод по производству пластмассы

В ОЭЗ «Моглино» поступила заявка от нового потенциального инвестора - ООО «Псковпласт». Проект по производству изделий из пластмассы презентован участникам очередной встречи клуба 5 o'clock, которые регулярно проводятся в особой экономической зоне. Об этом сообщается на официальной странице инвестплощадки в соцсети Instagram.

Руководитель ООО «Псковпласт» Стас Осовский рассказал о перспективах новой бизнес-инициативы: 61 рабочее место, инвестиции порядка 170 млн рублей, окупаемость - от 6 до 8 лет. Приоритетные заказчики - российские крупные производители, в том числе Великолукский мясокомбинат, а один из вероятных поставщиков сырья – возводимый сейчас завод «Титан-Полимер».

Проект ООО «Псковпласт» уже готовится пройти обсуждение на наблюдательном совете ОЭЗ «Моглино».