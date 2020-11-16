Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области состоятся 20 ноября

Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов пройдут 20 ноября в 16.00 в малом зале ПсковГУ. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С проектом закона можно ознакомиться на официальном сайте администрации Псковской области pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

Замечания и предложения по проекту главного финансового документа региона можно направлять в региональный комитет по финансам в срок до 19 ноября (улица Некрасова, 23) или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок 8(8112) 29-99-23.

Положение о порядке проведения публичных слушаний размещено на сайте администрации pskov.ru в разделе «Документы».