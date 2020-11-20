Экономика

Татьяна Баринова: Заложенных в бюджете-2021 средств на лекарственное обеспечение недостаточно

По структуре расходов бюджет Псковской области в 2021 году будет на 94% состоять из расходов по госпрограммам – на данном этапе это 36,7 млрд рублей. Лишь 6% расходов составляют непрограммные расходы – 2,3 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 20 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сообщила замгубернатора региона – председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова.

Наиболее капиталоемкие госпрограммы региона: «Развитие транспортной системы» – 8,6 млрд рублей (22,2% от всего объема расходов), «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» - 7,1 млрд рублей (18,2%), «Развитие здравоохранения» - 5,53 млрд рублей (14,2%), «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» - 5,52 млрд рублей (14,1%).

Что касается госпрограмм в сфере здравоохранения, то из 5,53 млрд рублей 2,7 млрд рублей будут направлены в ФОМС на страхование неработающего населения. На расходы, связанные с деятельностью профильных учреждений (госуслуги), – 1,1 млрд рублей.

На лекарственное обеспечение граждан запланировано 943,9 млн рублей (из них 295 млн рублей – средства федерального бюджета). «Мы уже сейчас понимаем, что этих средств будет недостаточно», - отметила Татьяна Баринова, добавив, что работа по привлечению федеральных средств по этому направлению будет продолжена.

На данном этапе, согласно представленным ею данным, по направлению здравоохранения в 2021 году Псковская область получит немногим больше 722 млн рублей.

Татьяна Баринова также уточнила, что почти 2 млрд рублей, выделенные на строительство двух инфекционных больниц в Пскове и в Великих Луках, прошли не через региональный бюджет, а через Минобороны.