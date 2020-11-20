Экономика

Свыше миллиарда рублей получит Псковская область в 2021 году по индивидуальной программе

По индивидуальной программе социально-экономического развития Псковская область в 2021 году получит 1,01 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 20 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сообщила замгубернатора региона – председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.

Она напомнила, что всего в период с 2020 по 2024 годы регион может рассчитывать на 5 050,5 млн рублей, из них 900 млн рублей в виде первого транша Псковская область уже получила в текущем году.

Запланированные на 2021 год средства в объеме 1 010,1 млн рублей. Из них средства федерального бюджета – 1 млрд рублей, областного – 10,1 млн рублей.

Из этих средств 707,07 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 700 млн рублей) Псковская область получит на создание инженерной инфраструктуры Моглино-2 для реализации инвестиционных проектов (на эти же цели в этом году получен первый транш).