Экономика

Татьяна Баринова прогнозирует дальнейший рост госдолга Псковской области

Госдолг Псковской области будет продолжать расти. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением сегодня, 20 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов выступила заместитель губернатора региона – председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.

Она отметила, что в России давно назрел вопрос об изменении методики на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая не менялась с 2004 года, и напомнила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно в этой связи обращался в федерльный центр, а спикер регионального парламента Александр Котов выступал по этому поводу в Совете Федерации.

«Рост дотаций по Псковской области произошел всего на 14%. По сравнению с другими субъектами мы, по нашему мнению, оказались в неравных условиях. В последние пять лет у нас происходило снижение дотаций в связи с ростом поступлений от акцизов на нефтепродуктов. Но у нас ежегодно растет фонд оплаты труда, увеличиваются отчисления на неработающее население по ФОМС, ежегодно растет индексация социальных выплат, растет финансирование обеспечения лекарственными средствами. Выполнить все социальные обязательства, которые возложены на Псковскую область мы не в состоянии без дефицита бюджета», - отметила Татьяна Баринова.

Чиновник также положительно оценила инициативу, чтобы регионы не брали коммерческие кредиты на закрытие дефицитов бюджетов.

Добавим, что отношение государственного долга к собственным доходам бюджета в 2021 году запланировано в объеме 90,3%. Затем планируется уменьшать это отношение: в 2022 году до 85,1%, а в 2023-м – 78,4%. Верхняя планка госдолга на следующий год – 21,4 млрд рублей.