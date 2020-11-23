Экономика

Депутаты из фракции ЛДПР спросили Михаила Ведерникова о госдолге и занятости населения

Проблемы кредитной нагрузки региона и роста безработицы обсудили депутаты от фракции ЛДПР Псковского областного Собрания в ходе бюджетных консультаций с главой региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, во встрече с губернатором участвовал Антон Минаков, Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов.

«По-прежнему остается очень высокой доля закредитованности области, что не может не сказываться на социальных условиях и на жизни наших граждан. Какие меры будут приниматься для уменьшения кредитной нагрузки на областной бюджет?» - задал вопрос руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков.

«Как я говорил ранее, мы просим у федерации отдельного подхода для нашего субъекта. На совещании с участием представителей администрации президента, мы все одинаково на эту проблему смотрим, все понимают, что Псковской области нужно помогать - проинформировал депутатов губернатор. – Мы не просим каких-то особых комфортных условий для нашего региона по реструктуризации, хотя бы выполнения. Осталось убедить в этом Минфин, надеюсь, общими усилиями получится».

Михаил Ведерников сказал, что расценивает сокращение госдолга, как приоритетную задачу для региона.

«Мы привыкли отвечать за свои слова и выполнять взятые обязательства, но интересно посмотреть статистику, сколько регионов, подписавших соглашение с Минфином, выходит сейчас на его нарушение. Все-таки хотелось бы, чтобы действующая методика была в помощь регионам, а не лишала нас дополнительных мер поддержки», - подчеркнул глава региона.

«Какая статистика по занятости сейчас в регионе, и какие меры поддержки предлагает регион?» - задал еще один вопрос от фракции ЛДПР Юрий Павлинов.

Михаил Ведерников начал с цифр – почти в три раза выросла безработица в области по информации Росстата на 1 ноября, но на 2,5 тысячи количество безработных сократилась.

«На что здесь важно обратить внимание - ни для кого не секрет, что значительное количество жителей региона продолжают работать в теневых сферах экономики. В ближайшее время мы создадим межведомственную рабочую группу, чтобы понять, как этих людей из серой зоны вытащить. Люди должны понимать, что честно работать лучше, и если возникают какие-то сложные ситуации, например, как с коронавирусной инфекцией, они спокойно могут рассчитывать на меры поддержки от государства», - сказал губернатор.

Говоря о поддержке бизнеса в условиях пандемии, Михаил Ведерников признал, что все возможности регионального бюджета использованы.

«В том числе и поэтому, мы очень осторожно относимся к ограничениям для бизнеса – если мы их вводим, то должны дать и какие-то преференции по налогам и платежам, это будет справедливо. Я очень рассчитываю, что нам не придется принимать никаких дополнительных ограничительных решений, но это зависит и от самих людей, и от ответственного отношения бизнеса», - подчеркнул глава региона.

В заключение руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поблагодарил губернатора за открытый диалог со всеми политическими партиями и ответы на поставленные вопросы. «После консультации с коллегами из Москвы – все-таки у нас есть федеральная политическая линия – наша фракция будет принимать решение по бюджету», - сообщил Антон Минаков. Михаил Ведерников в ответ заметил, что рассчитывает на традиционный конструктив парламентской фракции.