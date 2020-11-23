Экономика

Парламентские комитеты приступили к рассмотрению проекта бюджета Псковской области на 2021 год

Проект бюджета Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрели сегодня, 25 ноября, депутаты регионального заксобрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С основными параметрами бюджета Псковской области депутатов познакомила первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова, которая подчеркнула, что предложенный проект бюджета полностью соответствует бюджетному законодательству.

Напомним, на данный момент для областного бюджета 2021 года установлены следующие характеристики: доходы прогнозируются в размере 36,47 млрд рублей, расходы - 39,79 млрд рублей. Как и в прежние годы бюджет региона дефицитный. Дефицит областного бюджета в 2021 году оценивается в 2,6 млрд рублей.

В законопроекте также указана цифра верхнего предела государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года - 21,415 млрд рублей.

Как показывает практика, заявленные бюджетные параметры являются предварительными - на этапе рассмотрения законопроекта в первых двух чтениях могут быть внесены корректировки, связанные с уточнением параметров федерального бюджета.

Людмила Павлова подчеркнула, что уже точно известно, что в областной бюджет из федеральной казны ко второму чтению поступит 6,26 млрд рублей, в том числе в рамках национальных проектов. Эти средства будут учтены как в доходной, так и в расходной частях.

В ходе обсуждения председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова отметила, что в проекте бюджета предельный размер государственного долга, а также размер его обслуживания превышает тот, что обозначен в соглашении с Минфином. Кроме того, она указала, что в доходах не предусмотрена продажа акций - 100% доли рыбопромыслового комплекса «Залита». «Сумма незначительная, предлагаем внести ее строку погашения дефицита, когда будет фактически понятно, кто готов выступить покупателем, и какие доходы поступят или нет», - пояснила Людмила Павлова.

Правовое управление регионального парламента согласилось с замечаниями Счетной палат и указало на тот факт, что, несмотря на то, что определенные ограничения Бюджетного кодекса по предельному размеру госдолга приостановлены в связи с пандемией коронавируса, на момент верстки бюджета они еще действовали.

У прокуратуры Псковской области к основным параметрам бюджета региона замечаний не возникло.

Отметим, что проект бюджета будет рассматриваться на всех парламентских комитетах, затем он будет вынесен на очередную сессию Псковского областного Собрания, которая состоится 26 ноября. После принятия соответствующего проекта закона в первом чтении, главный финансовый документ до второго и третьего заключительного чтения будет обсуждаться на согласительной комиссии.