Экономика

К новому году госдолг Псковской области составит 93,5%

К 1 января 2021 года, по предварительным расчетам, госдолг Псковской области составит 93,5%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

По его словам, широкая поддержка, оказанная региону в течение текущего года, не прошла бесследно. «Неизбежным следствием стал рост государственного долга. Если с 2017 года мы последовательно снижали соотношение госдолга к доходам от 101,7% до 92%, то к 1 января 2021 года, по предварительным расчетам, госдолг составит 93,5%. Однако мы пошли на это осознанно, и результат себя полностью оправдывает», - сказал Михаил Ведерников.

Ни по одному показателю регион «не провалился» в красную зону: ни в части экономики, ни в социальной части, ни в части противодействия коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

«Все принятые меры себя оправдали, но, безусловно, сказались на дефиците бюджета, который в течение года был увеличен почти на 1,7 млрд рублей. Подробно вопрос финансовой обеспеченности региона мы обсудили на встрече с президентом Российской Федерации. Также попросил главу государства дать поручение о выделении средств на приведение в порядок объектов системы здравоохранения и социальной защиты приграничных районов, а также выделении 500 млн рублей на закупку необходимого медоборудования для модернизации системы здравоохранения. Владимир Владимирович пообещал оказать всю необходимую поддержку», - добавил Михаил Ведерников.