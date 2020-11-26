Экономика

Александр Котов: Нужно помогать губернатору, чтобы доходная часть бюджета наполнялась

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в своем обращении к коллегам-депутатам заявил, что нужно помогать губернатору и администрации региона, чтобы доходная часть областного бюджета наполнялась. Об этом с 51-й сессии регионального парламента передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам нужно включится в эту работу и помогать губернатору, чтобы доходная часть бюджета наполнялась, - отметил он. - Тогда будет больше возможностей решать проблемы, которые стоят перед регионом». Спикер регионального парламента заявил, что депутаты областного Собрания не должны быть в стороне от работы, которую проводят областные власти.

Александр Котов указал на то, что основная проблема заключается в том, что методика распределения дотаций бюджетам регионов недостаточно справедлива, потому что не учитывает специфику субъектов.

Он поблагодарил губернатора за активную и внимательную работу с депутатами областного Собрания. «Я знаю, что вы всегда следите за предложениями, которые поступают на согласительных комиссиях. При скромных финансовых условиях удается проблемы решать. По итогам работы согласительных комиссий проект закона ко второму чтению будет выглядеть вполне достойно», - добавил Александр Котов и предложил депутатам поддержать проект закона об областном бюджете в первом чтении.